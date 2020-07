Capuano: “Serie A, dubbi per la stagione 2020/21. Due gironi e playoff?”

Giovanni Capuano, noto giornalista, ha sollevato i vecchi dubbi della FIGC su tematiche che ormai conosciamo. L’ha fatto a mezzo Twitter, sottolineando i dubbi di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, sul format della prossima Serie A

SOLITI DUBBI – Raggiungere il traguardo, per la stagione calciatica 2019/20, sembrava semplicemente impossibile non più tardi di qualche mese fa. Adesso mancano solo 180 minuti al traguardo e in molti tireranno un sospiro di sollievo. Mandata (quasi) in archivio la stagione corrente, i vertici del nostro calcio hanno cominciato a fasciarsi la testa per la prossima, sollevando antichi dubbi e vecchie ipotesi. Lo conferma Giovanni Capuano, noto giornalista, a mezzo Twitter: “La FIGC preoccupata per le date della prossima stagione, oltre che per l’applicabilità del protocollo. In caso di mancata ripartenza il 12 settembre, Gabirle Gravina potrebbe proporre alla Serie A due gironi da 10 squadre con playoff a 12 e playout a 8 per chiudere entro l’Europeo“. Ci risiamo?