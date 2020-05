Capuano: “Serie A, chi non la vuole far...

Capuano: “Serie A, chi non la vuole far decollare è venuto allo scoperto”

Condividi questo articolo

Capuano è uno dei principali sostenitori della ripresa della Serie A. Il giornalista, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, segnala come le evoluzioni di stasera (vedi articolo) abbia svelato le società in realtà contrarie al ritorno in campo. Questa la sua analisi.



IL DIETROFRONT – Giovanni Capuano ora è pessimista sulla ripartenza della Serie A: «Io dopo questa sera vedo che il partito di quelli che non la vogliono far decollare, e hanno lavorato nell’ombra, è venuto allo scoperto. Non credo ci siano grossi margini, nelle prossime settantadue-novantasei ore, per riscrivere il protocollo, poi vediamo. Ovviamente la responsabilità di chiudere la Serie A, con tutto quello che comporta, è enorme dal Governo in giù».