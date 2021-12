Capuano: «Scudetto? Inter-Atalanta l’accoppiata. Ma il Milan se lo merita»

Per Capuano la Serie A sarà una questione tutta nerazzurra fra Inter e Atalanta. Ospite di Sportitalia Mercato, il giornalista esclude il Napoli dalla corsa per il titolo mentre vuole inserire il Milan.

CHI LO VINCE? – Giovanni Capuano trova due favorite per vincere la Serie A: «Io penso che Inter e Atalanta sia l’accoppiata, la prima fila. Poi c’è il Milan, che se lo merita comunque per un anno e mezzo: è impossibile tenere fuori la squadra che da quando si è ricominciato a giocare ha fatto più punti, sarebbe una follia. Io vedo il Napoli saldamente dentro un ragionamento dei quattro posti in Champions League ma abbastanza indicativamente fuori dalla corsa scudetto, anche se i punti in questo momento non lo dicono. Le sette sorelle credo che in realtà siano quattro».