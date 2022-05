Capuano: «Scudetto? A fine weekend tutto chiaro. Esito Inter indicativo»

Giovanni Capuano, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha parlato dell’imminente weekend di campionato in ottica Scudetto con Inter e Milan impegnate con Empoli e Verona

WEEKEND DECISIVO − Capuano ritiene l’imminente giornata fondamentale in chiave Scudetto: «Sabato e domenica sarà tutto chiaro. Per il Milan, Verona sarà lo scoglio fondamentale. Poi dipende anche dal risultato dell’Inter contro l’Empoli. Sarà indicativo perché se vincesse il Milan scenderebbe in campo a -1 al Bentegodi. Però Se il Milan vince a Verona avremo già il verdetto. Diventa difficile poi per l’Inter recuperare i due punti nelle ultime due giornate».