Capuano: «Rinnovo Skriniar delicato, se arriva Akanji l’Inter lo può cedere»

L’Inter e Skriniar possono prolungare il proprio matrimonio anche se ancora diversi dubbi rimangono. In particolare, se arrivasse Akanji. Il commento di Capuano

SITUAZIONE DELICATA − Giovanni Capuano, su Sportitalia mercato, dice la sua sul rinnovo di Skriniar: «Situazione delicata all’Inter perché scavallato Ferragosto se va via uno tra Skriniar o Dumfries poi diventa difficile sostituirli. Credo che rimarrà la parte tecnica, un po’ si è mossa l’Inter e può portare dei numeri. Ma il prossimo anno già la giostra ricomincia, queste sono le esigenze. La storia da raccontare sarà questa: il rinnovo di Skriniar con l’Inter. Mi pare di aver capito che non è così scontato. Ci sarebbe un problema se lui non dovesse rinnovare. Se arriva Akanji l’Inter si tiene aperte le mani per dare via Skriniar».