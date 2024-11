Capuano punge: «Da Mariani a Massa, Napoli con tutte le armi!»

Capuano punge il Napoli, che è in piena corsa per lo scudetto insieme all’Inter e ad altre quattro squadre. Battuta su Massa e Mariani.

PRESSIONI ESTERNE E INTERNE – Sta per ricominciare il campionato di Serie A e in seno anche le discussioni intorno agli arbitri. Nelle ultime ore, è stata smentita una pesante fake news: ossia la presunta retrocessione di Maurizio Mariani in Serie B dopo Inter-Napoli. Tutto falso, tant’è che lo stesso arbitro della sezione di Aprilia è stato designato in due partite come assistente Var. Giovanni Capuano ritorna sul caso, parlando in particolare del Napoli. Questo il suo commento su X: «Il fuoco di sbarramento preventivo per la designazione di Massa, due settimane dopo il polverone alzato per Mariani, dimostra inequivocabilmente un cosa: a Napoli hanno bene in testa di essere favoriti per lo scudetto e hanno scelto di giocarsi la stagione con tutte le armi, comprese quelle esterne al campo».