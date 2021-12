Capuano: «Non abbattere San Siro? Condannerebbe il calcio a Milano»

Il progetto San Siro sta prendendo sempre più piede. La costruzione del nuovo stadio che accoglierà Inter e Milan inizierà, ma il dibattito sullo storico Giuseppe Meazza continua. Poco fa, Giovanni Capuano, giornalista, ha detto la sua in merito.

DECLINO – Le fazioni su San Siro sono sostanzialmente due. Da una parte c’è chi vorrebbe mantenere lo stadio intatto (vedi articolo) e dall’altra c’è chi lo vorrebbe abbattere permettendo così la costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan con più spazio. Capuano, poco fa, ha detto la sua su Twitter.

Mi pare che tutti quelli che si stanno muovendo per dire che #SanSiro non va abbattuto e #Milan e #Inter devono restare lì, parlino sempre del passato e mai del futuro. L’approccio perfetto e molto populista per condannare il calcio di Milano a un lento declino — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 12, 2021

«Mi pare che tutti quelli che si stanno muovendo per dire che San Siro non va abbattuto e Milan e Inter devono restare lì, parlino sempre del passato e mai del futuro. L’approccio perfetto e molto populista per condannare il calcio di Milano a un lento declino». Sarebbe davvero un declino il non abbattimento?