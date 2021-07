Capuano: «Nandez? Lo immagino diverso dalla fascia. Inter, rosa superiore»

Nandez continua a essere la priorità dell’Inter, che conta di chiudere a breve col Cagliari. Nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, il giornalista Giovanni Capuano ritiene però che non sia proprio un esterno.

PIÙ INTERNO – Giovanni Capuano vede qualche mancanza: «L’Inter deve sicuramente fare qualcosa che sostituisca Achraf Hakimi. Nah‭itan Nandez ci ha giocato in quel ruolo, io l’ho sempre immaginato con un ruolo diverso da quello di tutta fascia. Non come Hakimi, che non c’è, ma nemmeno come Manuel Lazzari. Io credo che un esterno, a prescindere da Nandez, lo debba fare. Giuseppe Marotta ha detto che il gruppo dello scudetto lo conferma al 90%: se così fosse non ha molto da lavorare, ha da sfoltire e risparmiare. Se invece si dovesse riaprire per una cessione importante allora tutto torna in gioco».

LA VALUTAZIONE – Dopo aver parlato di Nandez Capuano si sposta sulla prossima Serie A: «La Juventus non ha ancora preso Manuel Locatelli, ha il centrocampo dell’anno scorso. L’Inter ha perso Hakimi, ma a oggi penso che sia ancora con una rosa superiore. Poi vediamo che cosa è in grado di fare la Juventus, che chiaramente non ripeterà gli errori dell’anno scorso. Non l’ha fatto sull’allenatore e non lo farà sui rinforzi a centrocampo».