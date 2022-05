Capuano: «Lukaku-Inter impossibile! Una cosa non è da squadra italiana»

Lukaku vorrebbe fare ritorno all’Inter ma l’affare presenta più di una complicazione (QUI le ultime). Giovanni Capuano, intervenuto nel corso di Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24, non dà nemmeno una chance al ricongiungimento

PARAMETRI – Romelu Lukaku sta tentando un clamoroso ritorno all’Inter, complicato per diversi motivi. Giovanni Capuano spiega perché l’affare è impossibile: «Per me una missione totalmente impossibile per mille parametri, ma è chiaramente una storia che stanno provando a raccontare dall’estero. Poi, se fai così, vuol dire che non sei una squadra italiana di questo periodo storico, sei una cosa che non siamo in questo momento, non lo è l’Inter e non lo è nessuno. Se provi a comporre l’attacco Lukaku–Lautaro Martinez–Dybala sei altro. Tra l’altro a Londra continuerà a comandare Marina Granovskaia che difficilmente a un anno di distanza potrà accettare di veder deprezzato a zero un suo investimento».