Capuano: «Lewandowski? Per l’Inter meglio un Barcellona con lui»

Capuano si concentra sul match di ritorno tra Inter e Barcellona. Il giornalista chiude con Robert Lewandowski, che potrebbe essere recuperato per la sfida di San Siro.

GRANDE SFIDA – Giovanni Capuano, su Tutti Convocati a Radio 24, parla del confronto tra Inter e Barcellona. E fa una chiosa finale sull’eventuale presenza di Robert Lewandowski. Le sue parole: «Il Barcellona si può giocare il passaggio alla finale nella partita di ritorno è perché ha un fenomeno come Lamine Yamal. Quindi c’è una linea sottilissima tra i giochisti alla Adani che parlano di squadra e gioco collettivo e gli “Allegriani”, coloro che invece indicano la via della vittoria nel singolo che ti scarta tutti e nessuno riesce a prenderlo. Ma gioca a calcio meglio il Barcellona o l’Inter? Ma chi delle due squadre deve sbattere la testa contro il muro per com’è finita questa partita. Se guardi al volume di gioco e alle traverse tu puoi dire Barcellona, ma nella sostanza secondo me è l’Inter, perché al Montjuic ha fatto 3-4 gol e non ha convertito in gol occasioni clamorose. E se martedì succede la stessa cosa va avanti l’Inter, ma non sempre i treni passano sempre. Per l’Inter meglio un Barcellona con Lewandowski che un Barça senza».