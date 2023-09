Capuano: «Lautaro Martinez spremuto! Inter, attacco indebolito»

Inter, domani sera, di scena contro la Salernitana all’Arechi. Un match in cui Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina. Il commento di Capuano su Radio 24, che si sofferma sulla possibile esclusione dall’11 titolare dell’argentino

RISCHIO – Queste le parole di Genta: «Frattesi? Interesse di Spalletti e di tutti che torni a disposizione per le partite di ottobre. Lautaro Martinez fuori in Salernitana-Inter? Un rischio, ma Salerno è la terza partita in sei giorni e arriva dopo la partita più difficile del trittico, quella con il Sassuolo, da qualche parte il turnover lo deve fare. In particolar modo l’argentino è apparso particolarmente spremuto. Io credo che l’attacco dell’Inter sia più debole rispetto all’anno scorso. È un dato oggettivo. Poi all’inizio non l’hai visto perché Lautaro ne ha fatti 5 nelle prime 3. Ma poi tutti gli attaccanti, compreso l’argentino, hanno dei momenti di calo. Nelle ultime partite fa una partita pessima per 85′, ad Empoli non è stato il migliore, con il Sassuolo nemmeno. Ci sta che Inzaghi possa farlo riposare».