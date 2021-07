Lautaro Martinez ha ancora due anni di contratto, ma proprio per questo motivo bisogna accelerare per il rinnovo. Il giornalista Giovanni Capuano, nel corso di “Calciomercato Live” su Sportitalia, parla dell’argentino e di Sanchez.

A RISCHIO – Secondo Giovanni Capuano i tempi saranno lunghi: «Il mercato da qui in avanti sarà lunghissimo, tante cose saranno perfezionate più avanti. Il primo problema non è tanto capire cosa farà l’Inter di Alexis Sanchez, ma immaginare se ci saranno le condizioni per cui Sanchez possa decidere di andare da un’altra parte. Ha un contratto pesante e una storia medica che conoscono tutti in Europa. L’Inter l’anno scorso ha fatto una buona operazione a prenderlo, facendolo liberare dal Manchester United, però oggi è un giocatore ingombrante da muovere».

NON A SCADENZA! – Capuano si sposta sull’altro attaccante sudamericano in rosa: «Su Lautaro Martinez l’unica cosa che l’Inter non si deve permettere è che resti una stagione senza aver risolto il suo futuro. Vorrebbe dire rimanere con un anno di contratto: uno scenario disastroso da gestire, lo sa bene l’Inter. Quando sento dire un agente che l’assistito si trova bene e vuole rimanere penso sia la cosa peggiore da dire. Per tenerlo si devono creare delle condizioni: immaginare di portarlo vicino alla scadenza del contratto sarebbe un errore».