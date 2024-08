Capuano: «Lautaro Martinez ha scelto l’Inter. Non a gratis»

Giovanni Capuano ha parlato su Sportitalia della scelta fatta da Lautaro Martinez con l’Inter, sottolineando però qualcosa di non dovuto.

RIFERIMENTI – Non proprio un riferimento dei più belli quello di Giovanni Capuano. Il giornalista ha voluto puntualizzare di una bella storia d’amore anche l’aspetto economico, dimenticando le offerte che ci sarebbero potute essere per il toro. Ecco il suo intervento: «Fondamentalmente oltre ogni problema in questi anni all’Inter sono stati bravi con i rinnovi. La stessa cosa che ha fatto Lautaro Martinez ora l’ha fatta Calhanoglu durante l’Europeo comunicando la sua volontà di rimanere. Giocatori che avevano mercato per andar via ma che hanno fatto una scelta, non gratis sicuramente. La seconda riflessione che mi viene è pensare agli altri andati via a parametro zero per guardare ai soldi. Se stai bene in un posto devi rimanere lì, ricordate Kessié o Donnarumma che ha vissuto difficoltà per il passaggio a Parigi»