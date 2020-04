Capuano: “Lautaro Martinez, Barcellona stampa soldi? Inter, non capisco”

Su Lautaro Martinez in Spagna sono sicuri che il Barcellona andrà all’assalto, nonostante le difficoltà economiche del momento. Giovanni Capuano, in collegamento per “Sportitalia Mercato”, analizza la situazione e mette alcuni dubbi sul numero 10 dell’Inter.

CHI BLUFFA? – Giovanni Capuano vede troppe stranezze nella storia: «Mi viene da fare una battuta, ossia che a Barcellona hanno trovato il modo di stampare i soldi. Questo perché anche loro, in questo momento, devono fare i conti sul bilancio. L’unica cosa che non ho capito della vicenda Lautaro Martinez è perché l’Inter se la sia trascinata fino a qui. Cioè: quale delle due parti non la sta raccontando totalmente giusta? Se sia l’Inter, che in qualche modo già da qualche mese ha comunque messo in conto di privarsi di Lautaro Martinez, ovviamente con un grande incasso, o se dietro la patina delle foto sui social non sia già noto alle parti che Lautaro Martinez non ha intenzione di restare un giorno in più a Milano alla fine di questa stagione. È questa la parte che mi manca, perché non mi sembra nemmeno un problema di tempistica. Lautaro Martinez guadagna meno di certi panchinari dell’Inter, quindi è chiaro che è una situazione che non si poteva trascinare oltre. Se l’intenzione era di trattenerlo e costruire su di lui l’Inter del futuro c’era già il rischio che arrivasse un altro a offrire uno stipendio molto altro, vista la clausola».