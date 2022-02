Capuano: «Juventus scudetto? No, ma occhio alla partita con l’Inter»

Capuano non crede alla rimonta della Juventus per vincere la Serie A. Durante Calcio Weekend su Sportitalia, il giornalista però mette un’attenzione particolare sull’Inter.

ANCORA IN TRE – Giovanni Capuano valuta la classifica: «Juventus scudetto? La mia risposta è no, però è un campionato che in questa fase vive di momenti emotivi. La Juventus è stata su un cornicione, ha avuto un grosso problema a Bergamo che se avesse perso altro che corsa scudetto. Cambiavano tantissime cose, è rimasta in piedi. Fra gli effetti collaterali del gol di Fabian Ruiz c’è il calo della percentuale, già bassa della Juventus che torni in corsa. Questa è una lotta che si fa molto sui momenti: dopo la sosta per le nazionali c’è Juventus-Inter. Vero che l’Inter ha una partita da recuperare, ma guardando il calendario la Juventus ha la possibilità di arrivarci a tiro per scavalcare l’Inter in classifica. Secondo me meritava di vincere a Marassi, ma negli ultimi venticinque minuti è arrivata con frenesia, quasi avendo il peso di trovare questo gol perché qualcosa stava scappando via. La frenesia è il peggior nemico per le squadre che vogliono vincere lo scudetto. Nella testa conterà moltissimo anche il derby di martedì, con due squadre che stanno passando un momento difficile. Dovesse uscire vincente una sarebbe scavare una fossa su un momento di difficoltà dell’altra».