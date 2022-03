Capuano: «Juventus-Inter sarà uno snodo! Indicazione sulla volata finale»

Finito l’impegno in Champions League, e in attesa della Coppa Italia, l’Inter deve pensare alla Serie A. Capuano, intervenuto a Sportitalia, vede come decisiva la partita con la Juventus.

-3 ALLA DECISIVA – Giovanni Capuano analizza la corsa per il titolo in Serie A: «L’Inter, prima della sosta per le nazionali e di quello Juventus-Inter che può essere uno snodo, rischia l’osso del collo. Prima ha la Fiorentina che non è una partita semplice, vero che il Milan va a Cagliari che non è il massimo però credo che se tu guardi il calendario oggi, al di là dei tre punti virtuali col Bologna (vedi articolo), ci sia una leggerissima indicazione in partenza di questa volata. Che da Napoli sia uscita una squadra che ha vinto e una che ha perso toglie un altro po’ di percentuale alla speranza della Juventus».