Capuano ironico: «Il Mondiale per Club fa così schifo che…»

Giovanni Capuano fa ironia sul Mondiale per Club e la sua appetibilità a livello internazionale. Le sue parole su X per il torneo in cui a breve giocheranno sia Inter che Juventus.

TORNEO – Giovanni Capuano ha cercato di fare ironia sul torneo dove quest’anno parteciperanno sia Inter che Juventus dall’Italia. Il giornalista riporta una notizia e la commenta in questo modo: «Il Mondiale per Club fa così schifo che – secondo Guardian – i club europei esclusi stanno spingendo con la Fifa perché l’edizione 2029 sia allargata a 48 squadre e ne porti di più dai campionati del Vecchio Continente. Pressioni sono state fatte da Barcellona, Liverpool, Arsenal, Manchester United e Milan che non vogliono correre il rischio di stare fuori anche nella seconda tornata»