Capuano: «Inzaghi sottoposto a fuoco amico dall’Inter! Gosens pesa»

Capuano non difende a spada tratta Inzaghi, ma fa notare come – secondo lui – all’Inter non stiano proteggendo l’allenatore. In un suo intervento per Sportitalia va anche sull’infortunio di Gosens e la necessità di ruotare in vista dei due derby di Champions League.

MASSACRATO – Giovanni Capuano contesta la narrazione su Simone Inzaghi: «Non siamo noi, che ogni tanto lo critichiamo perché undici sconfitte sono tante. Diciamola tutta: Inzaghi sono mesi che è sottoposto a fuoco amico da dentro il grande ambiente dell’Inter. Che parte dalla Curva Nord, che fa comunicati deliranti dopo Sampdoria-Inter e gli diamo peso, fino a qualche dirigente che fa battute. Poi che diciamo che la partita di Bologna l’Inter non la doveva perdere lo facciamo per lavoro: lo score di Inzaghi questo è».

GESTIONE – Per Capuano Inzaghi avrà un problema ulteriore ora, ossia gestire le rotazioni (vedi calendario): «La Lazio è padrona del suo destino, ma gli intrecci di calendario non sono un dettaglio. I due derby di Champions League hanno questa cosa maledetta dei sei giorni: Inter e Milan si sono condannate a questa cosa. La partita di mezzo il Milan probabilmente l’affronterà col magazziniere, come ha fatto a Bologna, ed è contro lo Spezia. E Roma-Inter è una partita durissima, perché la Roma fisicamente ti prosciuga a tre giorni dal derby. Nelle tre partite in sei giorni non c’è spazio perché qualcuno ne giochi tre. È molto difficile da gestire questa situazione, e in questi equilibri l’infortunio di Robin Gosens è problematico: per chi fa il 3-5-2 cambiare gli esterni è fondamentale. Abbiamo visto, quando non c’era Gosens, come ha giocato Federico Dimarco».