Capuano: «L’Inter dovrà svecchiare la difesa. Non necessità, obiettivo chiaro»

Giovanni Capuano ha espresso la sua visione in merito alle esigenze dell’Inter per la sua difesa. In particolare, la sua attenzione è stata posta sulla posizione del centrale.

LA SITUAZIONE – L’Inter è su Tomas Palacios in questa sessione estiva di calciomercato. Il club nerazzurro ha individuato nel giovane difensore argentino il profilo ideale per accontentare le richieste di Simone Inzaghi per il ruolo di braccetto sinistro con quelle di Oaktree sul mercato. Nello specifico, quello di Palacios è un nome che ben si inserisce nel contesto di una società che intende affondare il colpo per calciatori futuribili, capaci di rappresentare potenziali asset per il futuro. Oltre al nome di Palacios, infatti, la dirigenza nerazzurra ha anche sondato quello di Mikayil Faye, difensore classe 2004 del Barcellona.

Palacios nel mirino dell’Inter: l’idea di Capuano!

IL RAGIONAMENTO – Dell’interesse dell’Inter per Palacios e delle esigenze che i nerazzurri dovranno soddisfare nel contesto del calciomercato in difesa ha parlato Giovanni Capuano a Sportitalia. Questo il commento da lui espresso sul punto: «L’Inter avrà l’esigenza di svecchiare la sua difesa, considerando l’età di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Se c’è il Lipsia è una garanzia, significa che si tratta di un giocatore importante. Gli scout dell’Inter ci hanno visto giusto».