Capuano: «Inter, secondo posto costerà caro! Le cose si complicheranno»

Capuano è sicuro riguardo le difficoltà che avrà l’Inter dopo i sorteggi degli ottavi di Champions League. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sportitalia.

DOPO I SORTEGGI – Giovanni Capuano ha espresso la sua opinione riguardo i sorteggi di Champions League: «Faccio la premessa, Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Nel medio periodo lo porterà anche fuori dall’Italia a parer mio. Secondo me, dimenticando i milioni e quant’altro, che l’Inter non abbia inseguito il primo posto del girone, secondo me costerà caro in quelle 6-7 giornate in cui cadono gli ottavi di finale, qualunque sia l’avversario. Perché arrivando prima si complicano le cose e le giornate in campionato sono complicate».