Capuano: «Il mondo Inter tra River Plate ed Esposito ha girato una pagina»

Capuano parla dell’Inter, in netta ripresa, dopo la partita col River Plate. Partita dove si rivelato al mondo nerazzurro anche Pio Esposito.

VOLTATA PAGINA – Su Sportitalia si discute del parco attaccanti dell’Inter e di Francesco Pio Esposito. Giovanni Capuano, presente in studio, ha parlato in questo modo proprio della scelta della società nerazzurra di trattenere l’attaccante del 2005. Ecco cos’ha detto: «Importante che non arrivi la quinta punta. Perché se hai deciso di avere Lautaro Martinez, Thuram, Bonny ed Esposito, significa garantirgli al ragazzo almeno 2000 minuti di gamba. Se loro hanno deciso questo, e sembra affascinante, credo che la strada sia fare quattro attaccanti. L’Inter è andata in America con le ossa rotte, a me sembra che l’altra notte la partita col River Plate e quella di Esposito, in un certo senso, dopo il 31 maggio il mondo Inter almeno una pagina l’ha girata». Contro il River, si è vista la miglior versione dell’Inter in questo Mondiale. Una partita giocata veramente bene sia tecnicamente che mentalmente. I nerazzurri hanno tenuto testa agli argentini pareggiando il loro agonismo e poi surclassandoli dal punto di vista tecnico e del gioco. Allo stesso tempo, la prestazione di Pio Esposito è stata bellissima. Tanto lavoro di squadra, aiuto per i compagni e poi il gol da vero attaccante.