Capuano: «Inter, rimessa laterale prima del gol andava fermata!»

Giovanni Capuano non si sorprende della sconfitta dell’Inter contro il Bologna. Il giornalista su X si scaglia contro Antonio Conte e il Napoli invece.

PARI PUNTI – Giovanni Capuano dà ragione a Simone Inzaghi sia sull’episodio di Bologna-Inter che sul confronto con l’allenatore del Napoli: «La cosa sorprendente è che il Napoli non abbia già un vantaggio adeguato sull’Inter, non il racconto che fa Conte della stagione. Il peso degli impegni è difficilmente sostenibile, Bologna lo ha confermato e alle viste ci sono le partite con Roma e Lazio. L’Inter ha preso gol da una rimessa nata da un’altra battuta 15 metri più avanti del punto d’uscita del pallone. Dunque, andava fermata. E’ un fatto, ma non è la spiegazione della sconfitta contro un Bologna che ha chiuso andando fisiologicamente al doppio della velocità della squadra di Inzaghi»