Capuano: «Inter resta così? Inzaghi contento. Marotta-Ausilio lavoro a giugno»

Per Capuano l’Inter difficilmente farà qualcosa da qui al 31 gennaio, e a Inzaghi non dispiacerebbe. Ospite di Sportitalia Mercato, il giornalista segnala però lavoro extra per Marotta e Ausilio a giugno.

GLI SCENARI – Giovanni Capuano fa il punto della situazione sulle vicende di mercato: «L’Inter sta lavorando bene. Può aver bisogno di far qualcosa se dovesse uscire magari Matias Vecino. Se resta così io credo che Simone Inzaghi sia contento: per questa stagione va bene, risparmiano e lavorano sui rinnovi. E su quello che sarà a giugno, dove credo che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio saranno chiamati a un’altra estate di lavoro importante come è stata l’ultima».