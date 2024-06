Capuano: «Inter può sopravvivere alla partenza di Calhanoglu»

Hakan Calhanoglu è sulla lista dei centrocampisti seguiti dal Bayern Monaco per la prossima stagione. Giovanni Capuano non crede che sia indispensabile per l’Inter: il suo parere su X.

PARTENZA? – Il Bayern Monaco si è mosso negli scorsi mesi per Hakan Calhanoglu, cercando un’alternativa al primo obiettivo per il centrocampo Joao Palhinha del Fulham. Il turco potrebbe partire, anche se siamo appena agli inizi di questa storia che si prospetta lunga. Giovanni Capuano va controcorrente: «Per quanto centrale nel gioco di Inzaghi, penso che l’Inter possa sopravvivere anche a un’eventuale partenza di Calhanoglu. In fondo dal 2021 Marotta e Ausilio hanno dovuto fare i conti con la partenza di tanti titolari. Alcuni sembravano insostituibili e non lo erano»