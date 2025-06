Capuano spiega: «Inter, Pio Esposito ha senso se non arriva quinta punta!»

Giovanni Capuano ha indicato il suo punto di vista in merito all’importanza di Francesco Pio Esposito per l’Inter e al futuro di Hakan Calhanoglu.

IL RAGIONAMENTO – Francesco Pio Esposito si è conquistato, a suon di gol e prestazioni convincenti con lo Spezia e parzialmente con l’Inter, la riconferma in maglia nerazzurra. Il campano, infatti, sta dimostrando di poter incidere nel presente in un contesto di spicco come quello nerazzurro. A confermarlo è anche il giornalista Giovanni Capuano, che si è così espresso negli studi di Sportitalia: «L’importante è che non arrivi la quinta punta, così da garantire a Pio Esposito di avere un adeguato minutaggio. È affascinante come cosa, credo che la strada sia quella di restare con 4 attaccanti».

Oltre a Pio Esposito, Capuano riflette su altri argomenti caldi per l’Inter

L’IDEA – Capano ha poi proseguito esprimendosi su altri due temi rilevanti in casa nerazzurra: «L’Inter è arrivata con le ossa rotte al Mondiale per Club, si conosce il motivo. Ecco, a me sembra che quella contro il River Plate sia stata la prima volta in cui dal punto di vista emotivo i tifosi nerazzurri e i tesserati hanno voltato pagina da Monaco. Sia Chivu sia i tifosi ci si sono attaccati subito. Cedere Calhanoglu? La penso come Marotta. Qualora dovesse essere lui a chiedere la cessione, io lo venderei».