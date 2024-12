Capuano: «Inter pienamente dentro! Vittoria serena a Cagliari»

L’Inter è vicinissima alla vetta del campionato grazie al successo sul Cagliari per 3-0. Giovanni Capuano ne parla su Tutti Convocati in questo modo.

LOTTA – La corsa al primo posto prosegue, Inter e Napoli hanno recuperato due punti all’Atalanta fermata dalla Lazio. Giovanni Capuano ne ha parlato in questo modo: «L’Inter è in velocità di crociera, è pienamente dentro. Alzi la mano chi pensava che finisse diversamente da una vittoria serena dell’Inter. Tu fai una striscia di 9, 10, 11 vittorie consecutive senza ammazzare il campionato. Tra Inter, Napoli e Atalanta alla prima difficoltà una di queste ne risentirà mentalmente. Questi passaggi a vuoto ci saranno per tutte, è impossibile pensare che possano andare avanti a questi ritmi. Vedere vincere le altre ti logora. Tutti e tre i gruppi di lavoro non so se sono pronti ad assorbire tutto questo»