Capuano: «Inter, papera Radu può essere decisiva. Ma occhio a domani»

Giovanni Capuano, in collegamento su Tutti Convocati, ritiene l’errore di Radu non di poco conto in ottica Scudetto. Poi avverte l’Inter in vista delle gare di domani

WEEKEND IMPORTANTE − Capuano analizza l’imminente trentacinquesima giornata di campionato: «Prossima giornata decisiva? Credo che lo sarebbe stato anche senza il capitombolo dell’Inter a Bologna. Anche la giornata di domani sarà una giornata decisiva, capiremo se l’Inter potrà vincere facilmente le ultime due partite contro Sampdoria e Cagliari oppure se saranno degli inferni sportivi. Soprattutto a Cagliari. Papera Radu può essere decisiva anche perché le giornate iniziano a diventare poche».