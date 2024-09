Capuano: «Inter non vince per diritto divino. Già prima i segnali»

L’Inter sta dimostrando di non avere affatto continuità in campionato. I segnali preoccupanti di Genova e Monza si sono tramutati in realtà, Giovanni Capuano lo scrive su X.

CALO – Questo inizio di stagione ha riportato un’Inter completamente diversa rispetto a quella dello scorso anno. Mancano fame, cattiveria, agonismo e le avversarie hanno vita molto più facile. Per questo motivo sono arrivati appena 8 punti in 5 partite, non facendo il bis all’ultima partenza in campionato di un anno fa. Il derby è preoccupante, Giovanni Capuano ricorda: «Genoa, Lecce, Monza erano stati segnali chiari: senza intensità l’Inter non vince per diritto divino. Il derby lo ha confermato in maniera impietosa. L’ha vinto la squadra più affamata e preparata mentalmente.»