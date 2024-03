Capuano: «Inter e Milan, cinque cose non tornano su San Siro»

Il giornalista Giovanni Capuano non ha le idee chiare sulla questione San Siro, specialmente per quanto riguarda la posizione di Inter e Milan. Attraverso il suo profilo Twitter, pone cinque domande sull’argomento.

QUESTIONI IRRISOLTE – Giovanni Capuano non è particolarmente convinto dalla questione San Siro per Inter e Milan. Nel dettaglio, queste sono le sue domande/considerazioni: “Cinque cose che non tornano sulla storia di San Siro, compresa la posizione di Inter e Milan. 1) Hanno sempre spiegato che per avere uno stadio moderno serviva da zero. 2) Ristrutturare San Siro può essere una soluzione ponte in attesa che ognuna si trasferisca fuori da Milano? 3) I club hanno richiesto di avere la proprietà dello stadio, quindi cancellano San Donato e Rozzano? 4) Sala dice che servono due anni, dopo il 2024 non si fa in tempo e prima del febbraio 2026 quando ci sono le Olimpiadi. Dove li trovano due anni? 5) L’estate 2024 è già sold out di concerti, quella del 2025 si sta riempiendo: chi paga i danni ai promoter?“.