Capuano: «Inter e Milan pari? Pesa Handanovic! I portieri fanno la differenza»

In caso di arrivo a pari punti fra Inter e Milan sarebbero i rossoneri a vincere la Serie A complice lo scontro diretto favorevole. Capuano, su Calcio Weekend a Sportitalia, non trova decisivo l’errore di Radu a Bologna ma quello di Handanovic nel derby.

MALE FRA I PALI – Giovanni Capuano critica: «Ricordiamo che se dovessero finire pari Inter e Milan peserebbe tanto quello che non ha fatto Samir Handanovic nel derby di ritorno. Oggi Pietro Terracciano ha fatto un errore incredibile, ci sono tante cose che dicono come questa sia una stagione dove i portieri hanno fatto e stanno facendo la differenza. Al Milan, posto che le vinca tutte e non è scontato, servono sei punti (in realtà sette su nove, ndr). Il suo calendario è difficile, ma non terribile. L’Inter gioca venerdì sera con l’Empoli, sulla carta la partita più facile, può dare il peso al Milan di giocare due giorni dopo. Io credo che, scavallata Udine, la Coppa Italia non incida nella testa dell’Inter: poi si vedrà. Non dovesse passare il Milan a Verona sarebbe un segnale non da poco, anche perché l’Inter alla penultima ha la partita più difficile. È il Cagliari, che sarà disperato e difficilmente già salvo».