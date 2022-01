Capuano: «Inter-Lazio dirà se i nerazzurri avranno riattaccato la spina»

Giovanni Capuano, dagli studi di Tutti Convocati su Radio 24, ritiene importante la partita di questa sera tra Inter e Lazio. L’incognita calo di concentrazione può invertire la rotta dei nerazzurri

CONCENTRAZIONE − Capuano ritiene Inter-Lazio molto importante per un motivo: «Credo che questa sera, il dato interessante sarà se l’Inter avranno riattaccato la spina o meno. Non tanto per la gara in se ma perché gennaio e febbraio saranno decisivi per i nerazzurri tra Milan, Napoli, Champions League e Supercoppa Italiana. Se l’Inter è quella di fine anno sarà in grado di affrontare gli impegni se invece staccherà la spina allora l’incognita può esistere perché il Milan va forte».