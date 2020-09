Capuano: “Inter, i numeri parlano chiaro: Suning investe. Eccoli”

Giovanni Capuano

Giovanni Capuano, giornalista di “Panorama”, ha parlato dell’Inter e in particolar modo degli investimenti della proprietà Suning nel club nerazzurro. Lo ha fatto sul suo account Twitter

NUMERI – Queste le parole di Capuano: «Nei primi 9 mesi del 2019-2020 i costi di gestione dell’Inter sono aumentati molto: +27 milioni di euro per il personale (+23%) e +24,7 per gli ammortamenti (+38%). Difficile sostenere che Suning già dalla scorsa estate non investa nella squadra per renderla più competitiva».