Capuano: «Inter, Handanovic funzionale ma per ambire in Europa serve…»

Giovanni Capuano, in collegamento a Radio 24 su Tutti Convocati, ritiene Handanovic un portiere funzionale per l’Inter. Per il giornalista, ai nerazzurri per ambire in Europa serve però un numero uno da top 3

PORTIERE − Il commento di Capuano sul numero uno nerazzurro: «Samir Handanovic è perfettamente funzionale ad ogni allenatore dell’Inter. I nerazzurri però se vogliono ambire a livello europeo non possono avere uno dei primi cinque portieri in Italia bensì un numero uno che stia tra i migliori tre. Lo scorso anno Handanovic ha fatto un po’ di fatica ma sia Conte che Inzaghi non lo hanno messo mai in discussione. Giusto però cercare un dopo Handanovic vista anche i suoi 36 anni. Chi vede le partite dell’Inter e il riscaldamento può capire la quantità di palloni toccati e lanciati da Handanovic. Ecco perché è il portiere dell’Inter da anni».