Capuano: «Inter favorita, ma occhio all’Atalanta. Napoli sovraperformato»

Per Capuano la lotta per vincere la Serie A è ristretta a Inter, Atalanta e in seconda battuta il Milan. Da Sportitalia il giornalista esclude invece il Napoli, piombato a -7 dopo la sconfitta con lo Spezia di mercoledì.

PREFERENZA – Giovanni Capuano vede una Serie A a tinte nerazzurre: «L’Inter è favorita, netta, però la mia griglia di metà stagione vede dietro l’Inter l’Atalanta. Poi c’è il Milan, io credo che il Napoli sia fuori già da un paio di settimane. Alcune tendenze sono state consolidate dagli ultimi tre risultati, anche se in mezzo c’è una vittoria. Io credo che il Napoli abbia sovraperformato nei primi due mesi di campionato, e che ci fossero dei chiari segnali per questo. Non credo assolutamente che la Juventus possa rientrare però attenzione all’Atalanta: ha perso male con la Roma e lasciato due punti a Marassi col Genoa dove chi è grande deve vincere. Detto questo l’Atalanta sta andando molto più forte degli altri anni di Gian Piero Gasperini».