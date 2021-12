Capuano: «Inter, le due trasferte diranno tanto anche in vista di febbraio»

Giovanni Capuano, dai microfoni di Tutti Convocati, sostiene che le prossime due partite dell’Inter contro Roma e Real Madrid saranno molto importanti. Un occhio anche a febbraio

FONDAMENTALI − Capuano ritiene le prossime due partite dell’Inter decisive: «L’Inter ha queste due trasferte a Roma e Madrid. Queste partite diranno tantissimo sulla stagione dei nerazzurri perché arrivano in condizioni molto importanti. Inoltre, in caso di successo contro il Real Madrid passeranno come primi nel girone e ciò indirizzerà tantissimo quello che poi succederà a febbraio».