Capuano: “Inter, difficile non vedere errori sul girone. Capisco Conte, ma…”

Giovanni Capuano

Capuano è pessimista sull’Inter in vista della Champions League, nonostante Conte chieda di evitare le critiche. Ecco le dichiarazioni del giornalista, nel corso della trasmissione “Monday Night” su Sportitalia.

POCHE SPERANZE – Per Giovanni Capuano è improbabile che l’Inter vada agli ottavi di Champions League: «Vediamo cosa succede negli ultimi centottanta minuti, ma se le cose vanno come pare, e del resto la classifica è lì da leggere, è difficile non etichettare con la parola errore e fallimento questo girone di Champions League. Capisco il discorso di Antonio Conte sul fortino e difendere il proprio lavoro, ma anche la prima mezz’ora in undici contro undici è stata paradossalmente peggio degli altri sessanta. Il Real Madrid ha vinto due delle ultime cinque partite, ha perso in Liga con l’Alavés. Il girone dell’Inter è al di sotto di qualsiasi attesa».