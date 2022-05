Capuano: «L’Inter deve riflettere su tanti episodi. Milan vinto per un motivo»

Capuano, ospite di Sportitalia, ha commentato la fine della Serie A all’indomani dell’ultima giornata. Il giornalista valuta Inter e Milan per quanto fatto in stagione.

IL GIUDIZIO – Giovanni Capuano mette a confronto le due che hanno lottato per la Serie A: «È chiaro che l’Inter deve riflettere su tante cose e tanti episodi. Io mi limito a dire questo: è stato un campionato bellissimo. Due squadre che se lo sono conteso a testa alta, ha vinto il Milan perché è stato capace di uscire dalle difficoltà, che ha avuto anche l’Inter. Ha deciso il derby di ritorno, ma la grandezza del Milan è stata vincere sempre dopo Bologna-Inter. Non era scontato, qualcuno pensava che il gruppo che non aveva vinto potesse pagare. Invece ha tirato fuori nelle ultime cinque partite il meglio della stagione. È uno scudetto che ha meritato di vincere il Milan, si è vinto a ottantasei punti e ottantaquattro non sono bastati. Così mediocre come campionato non è stato».