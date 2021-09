Capuano: «Inter, capolavoro di Ausilio! Marotta dimostra: miglior dirigente»

Capuano ci tiene a sottolineare il lavoro fatto da Ausilio, spesso criticato dai tifosi dell’Inter, in questo mercato. Il giornalista, ospite di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, elogia anche Marotta.

AIUTO DALLA DIRIGENZA – Giovanni Capuano stabilisce i ruoli dei protagonisti estivi: «Sul mercato dell’Inter, considerate le condizioni di partenza, lo spesso colpito dal fuoco amico Piero Ausilio e Giuseppe Marotta hanno fatto un miracolo autentico. Consegnano a Simone Inzaghi un’Inter meno forte di quella dell’anno scorso, questo è un dato oggettivo, non è detto che non consegnino la squadra più forte del campionato. Il contesto parla di tante squadre indebolite, o comunque che non sono cresciute tanto da colmare il gap. Il mercato dell’Inter devo definirlo fatto in maniera intelligente: si vede che era progettato per tempo, prevedendo le difficoltà. Altri invece hanno fatto più fatica e subito certe situazioni. In questo Marotta è il miglior dirigente italiano e l’ha dimostrato di nuovo. Per raccontare la stagione bisogna tornare alla notte quando Marotta sfila Inzaghi alla Lazio: senza sarebbe stato più complicato. L’Inter aveva la certezza di perdere Antonio Conte e sapeva di non avere molto sul mercato, perché Massimiliano Allegri stava andando alla Juventus».