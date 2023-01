Capuano: «Inter, calendario da una mano ad Inzaghi! Dopo Supercoppa…»

Giovanni Capuano, nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter, che sfiderà il Milan in Supercoppa. Un commento anche sui prossimi impegni dei nerazzurri

FILOTTO – Capuano parla a proposito dell’Inter: «Milan e Inter? Due squadre imperfette, nel caso dei rossoneri ci sono accenni di crisi. Quella più in difficoltà delle due è certamente il Milan. E mi chiedo come sia possibile dopo il ritiro e dopo la Coppa Italia. Calendario? Da una mano ad Inzaghi, dopo la Supercoppa i nerazzurri in campionato hanno, in ordine sparso, Empoli, Cremonese, Milan, Sampdoria, Bologna, Lecce e Spezia, divisi ovviamente fra casa e trasferta. Se c’è l’idea di provare a fare filotto per vedere a marzo che effetto fa il calendario aiuta».