Capuano: «Inter, con Brozovic rinnovata l’intera spina dorsale. Strategia!

Giovanni Capuano, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato del rinnovo di contratto di Brozovic con l’Inter. Il giornalista analizza il contesto in atto in Italia

RINNOVI − Capuano sulla notizia del prolungamento di Brozovic: «Marcelo Brozovic? Notizia cotta e mangiata. Se si vuole trovare un filo in questi mesi di Inter, il club ha fatto questa scelta di rinnovarli tutti. Bisogna aspettare solo Perisic e Handanovic. Ma la spina dorsale è stata mantenuta, in due stagioni dove tanti giocatori vanno via a fine contratto, all’Inter rimangono. Grande differenza, vuol dire che c’è una strategia. Ovviamente, chi firma non significa che rimane sicuramente».