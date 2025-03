Capuano: «Inter-Bayern Monaco gap fatturato. Ma il 2010 insegna che…»

L’Inter è attesa da un aprile scoppiettate, in cui sfiderà per ben due volte il Bayern Monaco. Giovanni Capuano si sofferma sulla differenza finanziaria fra i due club, evidenziando però come non sempre il fattore economico conta in Champions League.

EQUAZIONE NON AUTOMATICA – Giovanni Capuano, intervenuto nel corso della trasmissione di Sportitalia, commenta lo status economico-finanziario di Inter e Bayern Monaco, che presto si incontreranno nella doppia sfida di Champions League. Sulle due avversarie degli ottavi di finale, il giornalista dichiara: «Delle otto squadre rimaste in Champions League credo che l’Inter sia penultima per monte ingaggi, mentre al primo posto c’è proprio il Bayern Monaco. Però ho una cosa evidenziare: due o tre anni fa ho fatto uno studio dal quale è emerso che in Champions League non è automatica l’equazione che chi ha il fatturato o il monte ingaggi più alto vince o va in finale sempre e comunque».

Inter e Bayern Monaco a confronto: cosa conta in Champions League?

QUELLO CHE CONTA – Giovanni Capuano prosegue e avvalora la sua tesi prendendo in esame proprio la storia dell’Inter. Il giornalista, infatti, spiega: «Ad esempio, quando l’Inter nel 2010 realizza il Triplete è ben lontana da essere la squadra col fatturato e il monte ingaggi più alto. Questo ha una spiegazione: è vero che il fatturato conta tanto, ma è altresì vero che quando parliamo di club che possono muovere 400/500 milioni di euro di ricavi e progetti sportivi importanti il calcio torna ad essere uno sport. Se anche tu hai il 30 o 40% in più di monte ingaggi, è comunque una competizione in cui in qualche modo puoi giocartela».