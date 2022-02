Capuano: «Inter a Napoli per chiudere il discorso! Bastoni problemino. Vidal…»

Capuano vede il bicchiere mezzo pieno dopo gli ultimi 180′ dell’Inter tra Serie A e Coppa Italia. Il giornalista dai Panorama, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, crede che la reazione vista contro la Roma potrà risultare decisiva anche a Napoli

DAL DERBY A NAPOLI – L’osservazione che fa Giovanni Capuano su Inter-Roma di Coppa Italia è già proiettata al weekend di Serie A: «In mezzo c’è stato un momento in cui l’Inter è uscita una po’ dalla partita, esattamente come nel Derby di Milano. Solo che il Milan è una squadra che ha un’identità che la Roma non ha. E poi le partite possono essere decise dagli episodi, anche per questo le due partite sono finite con risultati diversi. Alessandro Bastoni (infortunato – vedi comunicato, ndr) ora è un problemino da gestire, mentre Arturo Vidal è apparso fuori condizione. La prima mezz’ora dell’Inter contro la Roma ha dato un senso di continuità con il primo tempo contro il Milan. L’Inter non penso che andrà a Napoli per difendersi ma per attaccare. E proverà a riprendersi quello che ha lasciato nel derby per poter chiudere il discorso…». Il pensiero di Capuano alla fine non è poi così diverso da quello del collega Riccardo Trevisani (vedi dichiarazioni).