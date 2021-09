Capuano: «Inter, 85 milioni da nuovo sponsor. Impresa non da poco»

Giovanni Capuano, giornalista e conduttore radiofonico, ha commentato l’accordo dell’Inter con l’azienda Zytara Labs (vedi comunicato). Si tratta di una partnership non da poco per i nerazzurri

SPONSOR − Giovanni Capuano commenta così sulla sua pagina Facebook la nuova partnership dell’Inter: «L’Inter piazza una sponsorizzazione da 21 milioni all’anno (85 in 4 anni) per sponsor di manica e non solo. Di questi tempi non un’impresa da poco».

Fonte: Facebook − Giovanni Capuano