Capuano: “Inter, 80 milioni dalle cessioni? Mai visto a gennaio! Se è così…”

Capuano – giornalista di “Panorama” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, si stupisce positivamente dei movimenti dell’Inter a gennaio, soprattutto per via degli incassi ipotizzati dalla cessione di alcuni esuberi

MERCATO DA 11 – Quasi non ci crede Giovanni Capuano alla strategia dell’Inter nella finestra di riparazione: «Se entrano ed escono tutte le cose dette, è un mercato da 11 in pagella tra entrate e uscite! Non ho mai visto un club fare 80 milioni di euro dalle cessioni nel mercato di gennaio. E questo fa la differenza». Capuano si riferisce a tutte le operazioni chiacchierate nelle ultime ore. In entrata, dopo Christian Eriksen a centrocampo e Ashley Young con Victor Moses sulle fasce, anche Olivier Giroud in attacco. E in uscita, oltre a Valentino Lazaro sulle fasce e Matteo Politano con Gabigol in avanti, pure Matias Vecino in mezzo (vedi ultimi aggiornamenti).