Capuano: “Infortunio Sanchez? Notizie contrastanti. Rosa Inter, un peso”

Condividi questo articolo

Giovanni Capuano

Sanchez sembra essersi infortunato col Cile, anche se dall’Inter le notizie danno molto più ottimismo in vista del derby (vedi articolo). Il giornalista Giovanni Capuano, ospite di “Sportitalia Mercato”, segnala però come Conte abbia molte risorse in meno per il Milan.

VALORI RIMESSI IN GIOCO – Fino a non molto tempo fa non ci sarebbe stata partita, ma le assenze dell’Inter e i risultati del Milan rendono il derby più combattuto. Ecco l’analisi di Giovanni Capuano: «In campo l’equilibrio c’è stato anche a febbraio, dove è stata una gran partita. L’Inter è superiore, in assoluto, però è anche vero che quando perdi sei giocatori per COVID-19, uno squalificato e forse Alexis Sanchez per infortunio, perché ci sono notizie contrastanti… Con questi otto giocatori in meno di fatto ha perso un titolare, Alessandro Bastoni: gli altri sono riserve. Abbiamo visto Antonio Conte cambiare tanto nelle prime partite, quindi qualcosa conterà. L’Inter ha ora una rosa normalizzata, perché mancano giocatori importanti: questo secondo me rende molto equilibrato il derby. Paradossalmente arriva così presto che il risultato non è la cosa fondamentale: qualsiasi cosa dovesse succedere c’è il tempo di recuperare di spiegarlo. Se Conte dovesse perdere ha modo di spiegarlo, idem Stefano Pioli».