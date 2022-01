Capuano: «Gosens-Inter, ottima operazione. Marotta già avanti sei mesi!»

Capuano indica in Marotta l’uomo chiave per le scelte dell’Inter, sull’arrivo di Gosens e non solo. Da Sportitalia Mercato il giornalista dà qualche strategia per la prossima stagione.

GLI SVILUPPI – Giovanni Capuano parla di come si evolverà il mercato: «Robin Gosens è un’ottima operazione. Visto l’infortunio che ha avuto aspettiamo le visite mediche, che sono un po’ meno un dettaglio di quelle che sono di solito. Ma chiaramente l’Inter si sarà già cautelata. Io non so che impatto avrà Gosens su questa seconda parte di stagione dell’Inter, perché ha già un titolare come Ivan Perisic che sta facendo una stagione straordinaria. Gosens ha ancora un po’ di tempo per essere abile e arruolato, però Giuseppe Marotta è avanti sei mesi. Ha preso il portiere del prossimo anno (André Onana, ndr), sapendo che Samir Handanovic andrà aiutato, ha preso quello che potrebbe prendere il posto di Perisic con Gosens. Io sono anche convinto che stia lavorando su un difensore, se dovesse esserci una cessione: non aspetteremo luglio inoltrato. In questa cosa io vedo il tratto del club molto organizzato, credo sia l’eredità che Marotta si è portato dietro».