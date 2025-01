Capuano: «Gasperini zitto nelle ultime settimane, ma ora parla!»

Capuano all’attacco di Gian Piero Gasperini che ha fatto polemica sul primo gol dell’Inter contro l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa.

POLEMICHE – Giovanni Capuano, ospite negli studi di Sportitalia, ha commentato le parole senza senso di Gian Piero Gasperini nel post partita di Inter-Atalanta: «Non c’era il calcio d’angolo, ma parliamo del nulla. Volendo è solo una sporcatura in una prestazione arbitrale. Io capisco tutto, se fosse stato dato un rigore avremmo detto che sarebbe stato un rigore che avrebbero dato solo in Italia. Gasperini non aveva parlato nelle ultime settimane: né contro il Milan, né contro il Cagliari o Udinese e così via. Ma stasera ha voluto condensare il tutto su una situazione che a detta sua avrebbe deciso un’intera partita. Vabbé…».

Capuano e le critiche a Gasperini e Lautaro Martinez

SCELTE – Allo stesso tempo, Capuano ha criticato la formazione di Gasperini: «Nello sport si va per vincere, non è che ti qualifichi per la semifinale e poi la giochi come per dire “si sta scherzando”. Anche nella partita di stasera l’Atalanta non l’ha vista, se Lautaro Martinez fosse stato decente la partita sarebbe stata pressoché finita subito».

MANCANZA DEL GOL – Infine, Capuano ha parlato del capitano dell’Inter. Anche questa sera il Toro si è divorato almeno tre palle-gol nitide: «Lautaro Martinez? Ora sta vivendo con questa ossessione del gol. Il suo 2024 al livello di gol non è stato strepitoso».