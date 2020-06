Capuano: “Gagliardini incommentabile! Inter, ma come ha chiuso Conte?”

Capuano – giornalista di “Panorama” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, dichiara l’Inter fuori dai giochi scudetto. Le critiche non si risparmiano nell’analisi della prima stagione nerazzurra di Conte, anche se i principali colpiti sono i singoli, a partire da Gagliardini

PASSO INDIETRO INTER – Per Giovanni Capuano la Serie A può ancora regalare emozioni, ma non a San Siro: «State seppellendo il campionato troppo in fretta, non capita mica tutti i giorni quello che è successo in questa giornata! Avevamo già visto in campo Inter e Juventus, ma non la Lazio. Il campionato resta aperto dopo questa giornata. Secondo me la candidatura dell’Inter allo scudetto è finita con Bologna-Juventus, perché c’è stata la reazione della Juventus dopo la finale di Coppa Italia vinta dal Napoli. Vediamo adesso la Lazio come reagirà. Antonio Conte paga gli errori dei singoli. Andrea Ranocchia sul primo gol. Roberto Gagliardini è incommentabile. Lautaro Martinez in marcatura sul 3-3. Ashley Young sul rigore. È evidente che Conte debba dare di più. Ha fatto cinque cambi, le altre grandi non li hanno fatti nelle prime uscite. Sorprende il modo in cui ha chiuso l’Inter, con Gagliardini, Borja Valero e Lucien Agoumé a centrocampo. Capisco la logica di farli riposare, ma se capisci come sta andando, la gestisci diversamente. Conte nei primi sei mesi ci aveva fatto vedere di poter trasmettere un po’ di normalità, invece contro il Sassuolo ho visto un’Inter che ha già staccato da questo campionato». Questo il commento di Capuano dopo il 3-3 di Inter-Sassuolo.