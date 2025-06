Capuano frena: «All’Inter non serve una rivoluzione da 250 milioni»

L’Inter secondo Giovanni Capuano non dovrebbe spendere più del dovuto sul mercato. Le fondamenta della squadra sono solide.

CONTROCORRENTE – L’Inter è caduta nell’occhio del ciclone, dopo la pesante sconfitta nella finale di Champions League. Il giornalista Giovanni Capuano ha offerto una lettura controcorrente rispetto alla narrazione prevalente. Nonostante si parli di rifondazione e di una rosa in là con gli anni, la realtà è ben diversa: «Nella narrazione sulle garanzie che Inzaghi avrebbe chiesto (e non ottenuto) c’è un bug enorme. È vero che l’Inter era ed è la squadra con età media più alta, ma ci sono almeno 7 titolari che sono nella forbice dei 26-29 anni, nel pieno della loro carriera. Non c’è una squadra da rifondare, non serve un mercato da 250 milioni. Vale anche per chi si dovrà prendere l’incarico di ereditare il progetto adesso».

L’Inter deve rinforzare la rosa con acquisti mirati

FONDAMENTA SOLIDE – E in effetti, dando uno sguardo alla rosa titolare, troviamo giocatori come Barella, Lautaro Martinez, Bastoni, Dimarco, Pavard e Thuram, tutti in età pienamente competitiva. Il nucleo forte c’è e ha mostrato solidità per tutta la stagione, salvo la debacle finale. L’Inter ha costruito una squadra vincente a costi contenuti e con una chiara identità tattica. È legittimo chiedere rinforzi e ricambi di qualità, ma parlare di “rifondazione” suona eccessivo. Capuano tocca un punto chiave: chi erediterà il lavoro di Inzaghi non dovrà partire da zero, ma potrà lavorare su fondamenta già solide. La vera sfida sarà semmai mantenere l’alto livello con interventi mirati, senza cedere all’impulso di un rinnovamento totale.