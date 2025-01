Capuano: «Frattesi non può andare via dall’Inter! Il motivo»

L’Inter ha perso oggi ancora una volta Hakan Calhanoglu per infortunio. Giovanni Capuano ribadisce una cosa in riferimento a Davide Frattesi su X.

ASSENZE – Davide Frattesi sta proseguendo il suo percorso verso la cessione, anche se Simone Inzaghi ha mandato un messaggio diverso da Venezia-Inter. L’allenatore gli ha dato spazio e lo ha fatto giocare mezz’ora, cancellando tutte le voci relative all’addio del centrocampista. Le parole del mister hanno funzionato da consiglio a Frattesi. Inzaghi non vuole assolutamente salutare il giocatore, ne ha bisogno soprattutto in questo momento senza diversi elementi a disposizione.

Frattesi, il consiglio di Capuano all’Inter

COMMENTO – Henrikh Mkhitaryan salterà le prossime partite, ma non sarà l’unico del centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu rimarrà fuori almeno fino al derby del 2 febbraio con il Milan, ciò implica che ci sarà assoluto bisogno degli altri. Giovanni Capuano torna su un tema caldo delle ultime ore e ribadisce la sua posizione: «In questo momento il centrocampo dell’Inter ha fuori due dei 6 giocatori che lo compongono. E nel caso di Calhanoglu l’assenza andrà avanti per almeno un paio di settimane. Continuo a pensare che Marotta non possa permettersi di accontentare Frattesi e che ieri Inzaghi abbia parlato a lui più che a Frattesi».